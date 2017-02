Hensies: deux jeunesarrachent les bijoux en or d'Eliane, 69 ans

A.U.

Grosse frayeur pour Eliane, 69 ans, une habitante de la rue du Foyer. Alors qu’on sonne à sa porte, elle accepte d’aider un inconnu. Elle lui fournit de l’eau et du papier absorbant. Après quoi le jeune homme revient accompagné... À deux, ils se jettent sur elle, l’étranglent avec sa chaîne en or et tentent d’arracher ses bagues. Au final, ils n’ont réussi à emporter que le collier car la Hensitoise a résisté.