Accident sur l'autoroute à hauteur de Jemappes

Un seul véhicule était en cause. Cela a causé pas mal de perturbations au niveau de la circulation. Près d’une heure plus tard, un suraccident s’est produit dans les files. Un camion et une voiture sont entrés en collision…

Heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Les dépanneurs sont intervenus. La circulation se fluidifie.