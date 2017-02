Aleksandar Jankovic avant Waasland Beveren-Standard: "Pour parler du Top 6, il faut gagner des matches... ce qui n'est pas notre cas"

Les Liégeois n’ont plus le choix : s’ils veulent entretenir leurs minces espoirs de playoffs 1, ils doivent gagner dimanche à Waasland-Beveren. La défaite contre Courtrai (0-3) a enfoncé un peu plus les hommes de Jankovic, qui restent sur une série de 7 matchs sans victoires.

Le coach Aleksandar Jankovic a expliqué, ce vendredi en conférence de presse, être conscient de la situation catastrophique de son équipe : « On n’a pas le droit de parler, on doit réagir. Quand tu restes sur sept matches sans victoires, tu ne peux rien dire. On doit s’accrocher à nos valeurs et casser au plus vite cette spirale négative en gagnant dimanche. »

Le Standard, actuellement 9e à sept points du top 6, doit espérer un petit miracle pour terminer dans les playoffs 1. Le technicien liégeois y croit-il encore ? « Pour parler de top 6 il faut gagner des matches. Ce qui n’est pas notre cas pour l’instant. »

Pour le déplacement au Freethiel, Jankovic pourra compter sur le retour de plusieurs éléments importants. « Danilo s’est entraîné jeudi. On prendra notre décision à son sujet demain. Edmilson revient quant à lui dans le groupe et Legear est aussi à 100 %. Orlando Sa est également apte à jouer dimanche. », explique le coach serbe.

