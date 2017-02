Massimo Bruno se sent bien dans le club de son cœur: "Je me verrais bien rester à Anderlecht"

Auteur d’une bonne fin d’année 2016 et d’un stage d’excellente facture, Massimo Bruno a retrouvé le banc depuis l’arrivée d’Adrien Trebel. S’il espère retrouver davantage de temps de jeu, il assure aussi que son expérience lui a appris à relativiser dans les moins bonnes périodes. Désormais, il bosse, sans trop penser à l’avenir. Un avenir qu’il envisagerait volontiers à Anderlecht et de préférence avec la Champions League.

Prêté au Sporting d’Anderlecht avec option d’achat par Leipzig, Massimo Bruno n’a aucune idée de ce dont son avenir sera fait. « Et je ne me pose pas trop la question… »

Après plusieurs saisons passées dans le football professionnel, il sait que tout peut aller très vite en football : « Je sais qu’il y a une option qui peut être levée et que si ce n’est pas le cas, je retournerai dans mon club. Mais tout peut aller très vite. Il peut aussi il y avoir un club intéressé maintenant ou en juin par exemple. Le plus important actuellement, c’est que je fasse des bons matches et que l’équipe soit championne. Lors de mes deux dernières saisons passées à Anderlecht, j’ai connu le titre et j’espère revivre ça. »

Car il ne serait pas contre retrouver la plus grande compétition européenne avec les Mauves : « C’est aussi une possibilité. Quoi qu’il en soit, le Sporting a toujours été mon club de cœur et rester ici ne serait jamais une mauvaise chose pour moi. »

