Festival International du Film d'Amour de Mons (du 10 au 17 février): l'amour vu de Belgique et d'ailleurs

Marthe Villalonga sera la marraine du Festival cette année. Comédienne de théâtre, c’est dans des films d’Yves Robert, « Un éléphant ça trompe énormément » et « Nous irons tous au paradis », ou d’Alexandre Arcady, « Le coup de cirocco », qu’elle connaîtra ses premiers succès public au cinéma. Avant de conquérir les téléspectateurs dans les séries télé « Maguy » et « La Calanque ».

Cette année encore, le thème de l’amour sera décliné selon de multiples variantes, mélange de sentiments et d’émotions qui dépassent les barrières des cultures ou des croyances. Mais le Festival braquera plus particulièrement ses feux sur le cinéma belge.

Ainsi, ce samedi, « Chez nous » de Lucas Belvaux sera présenté. Un film fort et lié à l'actualité puisque mettant en scène les pratiques d’un parti politique du Nord de la France qui n’est pas sans faire penser au Front National. Il y aura aussi « Mon ange », le nouveau long métrage de Harry Cleven ou « Planetarium » de Rebecca Zlotowsk. Sans oublier la coproduction belgo-franco-allemande « Un profil pour deux (Flora 63) » de Stéphane Robelin, qui refermera le Festival le vendredi 17 février en gala de clôture.

L’un des coups de cœur du Festival ira aussi au cinéma belge puisque les organisateurs ont choisi d’honorer nos compatriotes Dominique Abel et Fiona Gordon. Acteurs, producteurs et réalisateurs, le duo belgo-canadien s’inspire du burlesque et du cinéma muet. Ils présenteront en avant-première « Paris pieds nus », et animeront une leçon de cinéma, le mercredi 15 après-midi. Deux autres de leurs films, « La fée » et « Walking on the wilde side » seront également projetés.

Un autre coup de cœur sera consacré à l’actrice Anne Parillaud révélée dans une comédie, « L’hôtel de la plage » de Michel Lang, en 1977, puis un polar, « Pour la peau d’un flic » aux côtés d’Alain Delon, en 1981, avant d’exploser dans « Nikita » de Luc Besson, dans le rôle d’une ex-junkie devenue tueuse professionnelle à la solde du gouvernement qui lui valut le César de la meilleure actrice en 1991.

A noter aussi, ce samedi après-midi, une conférence qui aura pour thème « Les dessous du sexe au cinéma » : tout un programme auquel participeront notamment Brigitte Lahaye, ancienne star du X, et Frédéric Fonteyn, le cinéaste belge qu’on ne présente plus.

Enfin, le jury du Festival sera présidé cette année par le cinéaste franco-roumain Radu Mihaileanu à qui l’on doit tout récemment l’excellent film « L’Histoire de l’amour », l’adaptation du livre éponyme de Nicole Krauss. Il sera épaulé dans sa tâche notamment par l’actrice aux plus beaux yeux verts du cinéma français, Marianne Denicourt, héroïne aux côtés de François Cluzet de « Médecin de campagne », le film d’ouverture du Festival 2016.