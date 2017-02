La fédération MR Mons-Borinage lance une série de propositions pour plus de transparence dans les intercommunales et les sociétés de logement de l'arrondissement

Rédaction en ligne

La fédération MR Mons-Borinage et sa présidente Jacqueline Galant ont dévoilé ce vendredi matin plusieurs propositions pour plus de transparence dans les intercommunales et les sociétés de logement de l’arrondissement. Les libéraux demandent entre autres l’élaboration d’un cadastre dans le but à terme de réduire le nombre d’administrateurs. La bourgmestre de Jurbise et son équipe veulent également qu’un audit soit réalisé au sein de chaque intercommunale.