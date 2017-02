Gouy-lez-Piéton: un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture ce vendredi matin!

Vendredi, vers 7h30, une violente collision entre une voiture et une moto s’est produite à hauteur du pont de l’autoroute, à Gouy-lez-Piéton. Le motard souffre de blessures sévères, notamment à la tête

Ce vendredi matin, à l’heure de pointe, un motard, en provenance de la rue Fontaine de Justice, a été percuté par un automobiliste. La voiture venait de Courcelles et s’apprêtait à prendre la bretelle d’autoroute en direction de Mons. La visibilité était encore réduite à cette heure. Et, selon un témoin, la moto n’avait pas de phare. Le choc a été très violent : le motard a été projeté en l’air et il est retombé lourdement sur le sol. Il souffre de multiples traumatismes, notamment au niveau de la tête. Il a dû être conditionné durant près d’une demi-heure avant d’être transporté par le SMUR vers la clinique Notre-Dame de Gosselies. Son état est jugé sérieux.

Cet accident a bien sûr causé d’importants embarras de circulation. Des files se sont notamment formées sur l’autoroute E42, en provenance de Liège,