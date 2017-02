Mons: ils utilisaient leurs fausses cartes de crédit dans les commerces des Grands Prés

G. M.

Que sont venus faire Irfan, Shabaz et Ali dans cette galère ? Voilà quatre mois que ces jeunes hommes, Pakistanais d’origine et réfugiés ou candidats réfugiés en France et en Italie, croupissent en prison belge pour avoir écumé en 4 jours, 15.900 euros dans des commerces du complexe commercial des Grands Prés, à Mons.