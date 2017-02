Axel Witsel perd son premier match amical avec Tianjin Quanjian, contre une équipe de Serie B italienne

Capable d’occuper plusieurs positions au milieu de terrain, Axel Witsel a évolué mercredi soir relativement haut sur le terrain, très proche des attaquants : « On joue avec deux numéros dix et je suis l’un d’entre eux, a-t-il expliqué à La DH. J’ai la liberté de m’infiltrer dans le grand rectangle et c’est quelque chose que j’apprécie, bien entendu, beaucoup. Je vais donc être plus offensif, même si le coach m’a demandé, à l’heure de jeu, de rester devant la défense, soit le même rôle qu’en équipe nationale. »

Malheureusement, la rencontre s’est soldée par une défaite 3 buts à 2 pour le joueur de 28 ans, formé au Standard. Il n’est toutefois pas inquiet, et a confiance en son entraîneur, qui jouait mercredi chez lui, en Italie, Fabio Cannavaro : « On bosse bien avec l’entraîneur. Il nous concocte de bonnes séances. À Pise, c’était notre premier match sérieux. Nous avions à cœur de montrer une bonne image du football chinois et je pense que nous y sommes parvenus. Pendant une heure, nous avons développé le jeu que le coach préconise, avant de quelque peu craquer physiquement… », affirme Axel Witsel au micro de La Dernière Heure.

Tianjin Quanjian et Axel Witsel vont encore passer deux semaines en Italie, à Catane, afin de continuer la préparation.