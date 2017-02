Une femme reconnue coupable d'avoir dissimulé les cadavres de six bébés

Une Canadienne de 42 ans a été reconnue coupable lundi par un tribunal de Winnipeg (centre du Canada) d’avoir dissimulé les corps de six bébés dans un local qu’elle louait.

«Tous ces bébés étaient vraisemblablement vivants à la naissance. Rien n’indique qu’il y ait eu des complications pendant les grossesses», a déclaré le juge Murray Thompson, en annonçant le verdict.

Andrea Giesbrecht a été reconnue coupable de six chefs d’inculpation pour avoir «fait disparaître le cadavre d’un enfant» avec «l’intention de cacher le fait» qu’elle lui avait donné naissance.

Elle encourt deux ans d’emprisonnement pour chacun des six chefs d’accusation. Aucune date n’a été fixée à ce stade pour l’énoncé de la sentence.

La cause de la mort n’a pu être établie en raison de l’état de décomposition des corps lors de leur découverte. Ils avaient été retrouvés dans des sacs poubelles, dans des récipients en plastique et l’un d’entre eux avait été coulé dans du ciment.

Andrea Giesbrecht a été inculpée le 20 octobre 2014, jour de la découverte des premières dépouilles par des employés d’un centre de stockage dans lequel elle louait un espace. Les employés voulaient vider et nettoyer le box, car elle était en défaut de paiement.

Mariée et mère de deux adolescents, elle avait plaidé non coupable à l’ouverture de son procès le 18 avril dernier. Elle avait échappé à une inculpation pour meurtres, l’accusation n’étant pas en mesure de prouver que les bébés - cinq garçons et une fille - étaient vivants à la naissance.