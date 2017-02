Tintigny : Maxime, le fils du député Benoît Piedboeuf, est décédé

C’est par un mot sur Facebook que le député-bourgmestre de Tintigny Benoît Piedboeuf annonce la terrible nouvelle : son fils, Maxime, 19 ans, est décédé.

« Comme je suis un homme public, les choses se savent toujours très vite, alors je préfère couper court. J'ai la tristesse de vous faire part du décès de mon fils Maxime, 19 ans, probablement dû à une bête interaction entre médicaments et méthadone. Je vous remercie d'avoir une pensée pour moi et les miens. Je ne compte organiser ni visites, ni obsèques publiques. Je sais que beaucoup nous auraient témoigné leur amitié, mais la douleur est trop forte pour être partagée », écrit-il très sobrement et avec une grande pudeur.

Notre rédaction lui présente ses plus sincères condoléances.