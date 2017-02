Après Eram et Blokker, une nouvelle vague de licenciements en vue dans les magasins

Après les fermetures de magasins annoncées par Eram et Blokker, d’autres chaînes pourraient suivre. Trafic, Brantano et C&A pourraient faire partie de la liste.

Brico, Eram et puis Blokker. Les semaines se suivent et la liste s’allonge. Le commerce de détail est traversé par une vague de chamboulements. En Belgique, l’annonce prochaines de nouvelles fermetures est à craindre. Les enseignes Trafic, Brantano et C&A pourraient être les premières visées.

A lire sur notre nouveau journal digital