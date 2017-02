Soulier d'Or 2016: Preud'homme entraîneur de l'année, Butelle meilleur gardien, Wullaert première Soulier d'Or féminin

Voici les récompenses, dans l’ordre chronologique de la soirée. En ce qui concerne le Soulier d’Or, José Izquierdo possédait une large avance à l’issue du premier tour. Il compte 201 points, suivi de son partenaire à Bruges Hans Vanaken (76), et de Sofiane Hanni (53).

Supporters de l’année : Les fans du Club Bruges, champion de Belgique et actuel leader de la Jupiler Pro League, ont été désignés ’Supporters de l’année’, le prix récompensant les supporters les plus enthousiastes et fidèles, mercredi, avant le 63e gala du Soulier d’Or.

Les supporters du FC Malines, du Standard, du Club, de l’Antwerp et de Charleroi étaient nominés pour cette distinction pour laquelle 55.000 fans ont voté jusqu’au lundi 6 février sur le site de ’Stadion’. Les capitaines des 24 clubs de première et deuxième divisions ont également voté.

Les supporters du Club ont obtenu 34 % des voix et devancent ceux de l’Antwerp (27 %) et du FC Malines (19 %).

Plus beau but : Le but de l’ancien médian du Racing Genk, transféré depuis du côté de Leicester, Wilfred Ndidi, inscrit en championnat face au Club de Bruges a été désigné comme le But de l’Année 2016 lors de la cérémonie de la 63e édition du Soulier d’Or, mercredi à Lint.

Un but inscrit en play-offs 1 face aux Brugeois et qui n’a laissé aucune chance à Ludovic Butelle, élu ’Gardien de l’Année 2016’ lors de la même soirée. Absent lors de la cérémonie, Ndidi succède au Gantois Nicklas Pedersen, prêté du côté d’Ostende.

Belge à l’étranger : Kevin De Bruyne a reçu le prix de ’meilleur joueur belge à l’étranger’ lors de la 63e cérémonie du Soulier d’Or mercredi soir à Lint. L’international belge a reçu son trophée des mains du T3 des Diables Rouges, Thierry Henry.

«J’essaie simplement de faire de mon mieux. Grâce à la concurrence chez les Diables Rouges et à Manchester City, j’ai pu devenir un meilleur joueur», a déclaré Kevin De Bruyne après avoir reçu son trophée.

Durant l’année 2016, l’ancien joueur du Racing Genk a inscrit 11 buts pour le compte de Manchester City.

Espoir de l’année : C’est Leon Bailey, jeune ailier jamaïcain de 19 ans, qui a remporté le prix. C’est le deuxième prix remporté par Genk ce soir. Il joue aujourd’hui au Bayer Leverkusen.

Gardien de l’année : Le gardien du Club de Bruges, Ludovic Butelle, a été désigné Gardien de l’Année lors de cérémonie de la 63e édition du Soulier d’Or, mercredi à Lint. Pour sa première année avec le Club de Bruges, le portier français a reçu son trophée des mains Michel Preud’homme, son entraîneur et double vainqueur du Soulier d’Or.

Ludovic Butelle remporte le premier prix du Club de Bruges de la soirée. En effet, le Français de 33 ans a remporté le prix du Gardien de l’année 2016. Arrivé en janvier 2016, Butelle a pris une part prépondérante dans la conquête du titre la saison dernière. «J’ai une pensée pour tous les gardiens qui étaient en lice car c’est un métier ingrat parfois», a commenté Butelle après avoir remporté son prix. «Je remercie encore le Club de Bruges et mes coéquipiers», a-t-il conclu.

Butelle a devancé Silvio Proto (Anderlecht puis Ostende) et Matz Sels, le tenant du titre, qui a quitté La Gantoise pour Newcastle au terme de la saison passée.

Soulier d’Or féminin : Pour la première fois de l’histoire, la cérémonie du Soulier d’Or a récompensé la ’meilleure joueuse’ belge de football lors de l’année 2016. Tessa Wullaert, membre incontournable des Red Flames et joueuse du VfL Wolfsbourg, a été récompensée en remportant le prix de ’meilleure joueuse belge de l’année 2016’.

C’est un jury composé de 70 personnes qui a décidé d’élire Wullaert, passée notamment par Zulte Waregem, Anderlecht et le Standard de Liège. Parmi les dix candidates, Tessa Wullaert et Janice Cayman (Montpellier) étaient les favorites.

Durant l’été 2017, les Red Flames disputeront l’Euro féminin de football qui se déroulera aux Pays-Bas.

Entraîneur de l’année : L’entraîneur du Club de Bruges, Michel Preud’homme, a été désigné ’Entraîneur de l’année 2016’ lors de la cérémonie de la 63e édition du Soulier d’Or, mercredi à Lint. C’est le 2e prix récolté par les Brugeois lors de cette soirée après que Ludovic Butelle ait été élu ’Gardien de l’Année’.

C’est des mains de Aad De Mos, ancien milieu de terrain de Malines, Anderlecht et du Standard de Liège, que Michel Preud’homme a reçu sa récompense mercredi soir.

Michel Preud’homme, 58 ans, avait déjà remporté le Trophée Raymond Goethals 2016 qui récompense le meilleur entraîneur belge. L’entraîneur brugeois a mené son équipe au titre de champion 2015-2016 et en finale de Coupe de Belgique, perdue face au Standard (1-2). «C’est un honneur de gagner ce prix ce soir car il y a de plus en plus de bons entraîneurs en Belgique et ça se voit chaque week-end», a souligné le coach des Blauw en Zwart.

Preud’homme succède au palmarès à Hein Van Haezebrouck (La Gantoise).