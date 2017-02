432.727:  c'est le nombre record de produits contrefaits saisis en 2016

Selon l’inspecteur Jannik Grooten, cette augmentation est principalement due à l’efficacité accrue de l’Inspection économique. «Nous savons mieux qu’avant comment et où nous devons chercher», estime M. Grooten. Cette augmentatioon est donc due au fait que l’Inspection a réussi à atteindre un niveau plus haut dans la hiérarchie criminelle.

«Grâce à sa spécialisation, son expérience et son efficacité, l’Inspection économique a obtenu une meilleure image des circuits criminels responsables dans la production et la vente de produits contrefaits. Cette expérience s’est acquise par le fait que de plus en plus souvent ce sont les grands noms de la mafia de la contrefaçon qui sont en ligne de mire - producteurs et distributeurs - au détriment du simple vendeur. Nous allons poursuivre sur cette voie», indique M. Peeters.

Le ministre Kris Peeters a en effet annoncé que les contrôleurs de l’Inspection bénéficieront également du statut d’officier de la police judiciaire. Ils pourront ainsi se concentrer davantage sur la grande criminalité. «Les fichiers qui provenaient de la police judiciaire sont maintenant entièrement gérés par l’Inspection économique, ce qui va encore certainement augmenter leur efficacité», selon lui.

La contre-valeur marchande de ces biens saisis s’élevait à un peu moins de 16 millions d’euros en 2016, contre 12,3 millions en 2015. Il s’agit également là d’un chiffre record. Au total, 1.200 inspections ont été menées en rapport avec la contrefaçon en 2016. A la suite de ces actions, 44 procès verbaux d’avertissement, 13 procès verbaux d’avertissement avec une proposition de règlement à l’amiable et 177 pro-Justitia ont été rédigés.

Le succès des médias sociaux attire également de plus en plus les personnes mal intentionnées: «Les gens doivent se rendre compte que l’achat de contrefaçon n’est pas quelque chose d’innocent. Cela a un coût réel sur les détaillants, les fabricants et les grossistes, et donc aussi sur l’emploi et les travailleurs du secteur», rappelle le ministre de l’Economie.