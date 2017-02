Zoning Géothermia à Mons:Façozinc ouvre fin 2017

Le chantier avance bon train, sur le site du zoning Géothermia. De hautes colonnes ont été installées. Elles forment la base du futur bâtiment...

De 12.000 m² ! « Façozinc est une société de fabrication et distribution de produits pour les professionnels de la toiture. Des gouttières, tuiles... Il s’agit d’une activité B2B (business to business), on ne vend pas aux particuliers. Sur ce terrain de 2 hectares, nous comptons installer de grands halls de stockage, des bureaux, un centre de formation... C’est destiné à toute personne qui travaille chez nous, en fonction de son poste », explique Cléonice Mastrostefano, administratrice déléguée.

Le chantier devrait être achevé pour la fin de l’année 2017. « On espère que les travaux seront finis d’ici 5-6 mois, pour ouvrir fin d’année... C’est un beau rêve », commente-t-elle.

