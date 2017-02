Voici les prévisions de Luc Trullemans pour les 11 prochains jours...

Comme chaque semaine, Luc Trullemans nous envoie ses prévisions pour les prochains jours. « Retour d’un temps plus froid avec gel nocturne généralisé. Après le week-end le temps deviendra plus doux le jour avec beaucoup de soleil mais les nuits resteront fraîches», écrit-il.

Un puissant anticyclone installé sur le nord de la Scandinavie va diriger un courant d’air plus froid d’origine continentale sur l’Europe occidentale.

Dès ce jeudi le vent d’est se fera sentir et les températures vont baisser sensiblement , les minima chutant entre 0 et -2° en plaine et entre -2 et -6° sur le relief ardennais. Il fera sec sous un ciel nuageux laissant apparaître de temps à autre quelques rayons de soleil.

Notons l’après-midi des maxima entre 2 et 4° mais pas plus de 0 ou 1° sur les hauteurs ardennaises.

Vendredi et samedi les conditions ne changeront pas beaucoup avec toutefois un peu plus de soleil pour vendredi dans un air encore bien froid la nuit et frais le jour. Les minima seront compris entre -2 et -5° en plaine et entre -5 et -9° en Ardenne. L’après-midi les maxima remonteront entre 1 et 3° en plaine et se situeront entre 3 et -2° au sud du sillon Sambre et Meuse.

De dimanche à mercredi prochain, l’anticyclone se rapprochera lentement de nos régions en s’étendant progressivement entre la Norvège et les Balkans.

Cette évolution fera virer le vent chez nous de l’est vers le sud-est et un air nettement moins froid et sec en provenance des Alpes et de l’Italie progressera vers nos régions.

Le temps deviendra de plus en plus ensoleillé et les températures diurnes augmenteront au jour le jour pour atteindre 8 à 14° mercredi après-midi.

Comme il fera clair la nuit, il fera temporairement encore relativement froid au lever du jour avec, pour dimanche matin, encore des minimales entre -1° à la mer et -6° localement en Ardenne. Mercredi matin les gelées ne concerneront plus que la Campine et l’Ardenne (minima de -1 à -3°).

Pour la fin de la semaine prochaine et le week-end du 18-19 février, les prévisions d’ensembles montrent l’évacuation de l’anticyclone continental vers l’est et l’arrivée de faibles perturbations sur les îles britanniques et plus tard sur notre pays.

Cette évolution nous indique qu’il ferait encore sec et bien ensoleillé pour jeudi et vendredi avec grosso-modo des températures diurnes comprises entre 5 et 12°.

Pour le week-end suivant, le ciel devrait devenir plus nuageux avec un risque augmentant de pluie dans un air encore doux pour la saison avec maxima entre 6 et 10°.