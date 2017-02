Miss Belgique ne pense plus à la polémique: quand Romanie Schotte pousse la chansonnette sur "Ti amo" (vidéo)

La polémique raciste déclenchée par Miss Belgique semble derrière elle. Ce mardi soir, elle semblait rayonnante et heureuse à une soirée organisée par un sponsor. Soirée au cours de laquelle on l’a même vue pousser la chansonnette…

La soirée s’est déroulée lundi soir, chez un sponsor de Miss Belgique qui a organisé un repas, repas qui a rapidement terminé en karaoké. Un chanteur était présent avec tout le matériel nécessaire pour faire une soirée où on s’amuse et où on chante. À un moment donné, Romanie Schotte, notre nouvelle Miss Belgique, s’est retrouvée à la place prévue pour le karaoké, en compagnie de Delphine Devos, sa première dauphine, du chanteur et d’un autre chanteur improvisé, Lorenzo Di Siervi. Lorenzo, qui chante donc tout le morceau, entre les deux Miss qui regardent l’écran sur lequel défilent les paroles, n’est pas un inconnu pour elles.

Lorenzo est un proche du comité Miss Belgique. Il est l’organisateur de Miss Bruxelles et patron de deux restaurants italiens que les Miss fréquentent régulièrement : la Cantina, à Tervuren, et le Mercato, à Zaventem.

Elle bat la cadence

Lorenzo a donc entonné le tube d’Umberto Tozzi, « Ti amo », une chanson extraite de l’album « E nell’arria… ti amo », sorti en 1977 et qui fut un carton mondial. Véritable ode à l’amour, cette chanson est un classique du répertoire karaoké. Un exercice que la Miss maîtrise visiblement peu. Timide au départ, elle s’est contentée d’assister Lorenzo, en restant à côté de lui pour lire les paroles.

Sa dauphine, Delphine, ne semblait pas plus à l’aise, refusant poliment le micro tendu par le deuxième chanteur. Après avoir refusé en riant de chanter, Romanie a fini par se lâcher (un peu) et par reprendre le refrain « Ti amo », tout en battant la cadence avec le pied. Vêtue d’une jolie robe courte et de chaussures à talons, la belle a profité de l’arrivée d’une autre dame, visiblement plus rompue à cet exercice, pour s’éclipser discrètement et regagner sa chaise.

La dame, vêtue d’une robe bleue, a elle poursuivi la chanson, en prenant même le micro de l’autre chanteur pour accompagner le patron de La Cantina.