D3 amateurs: le RAQM espère que la T1 du Tondreau sera bien remplie face au RWDM

Rebecq était un cap, et les joueurs de Quévy-Mons l’ont négocié à leur avantage. Ils vont donc accueillir le RWDM, samedi, avec l’étiquette de « coupeurs de têtes ». L’affiche vaudra à coup sûr le détour. Sur le terrain et en tribunes.

Les têtes pensantes du RAQM se coupent en quatre, avec les bénévoles, pour que le rendez-vous de samedi débouche sur une grande fête. « Samedi, avec la venue du RWDM, nous devrions tourner autour des 350 repas. Et nous pourrions dépasser les 1500 spectateurs, sachant que les Bruxellois disposent de 923 places, exactement, dans le fond de la T2. Ils ont la réputation de faire du bruit, d’assurer l’ambiance, durant 90 minutes. Pour rivaliser, nous avons pour objectif de rassembler un maximum de fans montois en T1, sachant qu’ils n’auront aucun accès à la T2. Pour rappel, l’entrée est gratuite pour tous les jeunes de moins de 18 ans… Bref, le stade Tondreau s’apprête à vibrer, à nouveau, comme en ses plus belles années », lancent de concert Benoît Garnier et Julien Chalet, dirigeants.

