Une opération escargot a été menée par les pompiers sur le ring de Mons (vidéo)

Sortis de la caserne peu après 11h avec trois camions et une ambulance, les pompiers de Mons ont pris la direction du ring pour une opération escargot. Ils ont roulé à allure réduite en effectuant des arrêts, notamment devant la prison de Mons. En conséquence, la circulation a été fortement perturbée. Après avoir fait une entrée tonitruante dans le centre-ville et sur Grand-Place de Mons, ils ont rejoint la caserne aux alentours de 13h.

Les hommes du feu manifestent leur grogne suite au courrier qui leur a été adressé les sommant de cesser la grève administrative. Ils continuent par ailleurs à revendiquer des avancées dans plusieurs dossiers liés à la mise en place de la zone Hainaut-Centre.

Parmi leurs revendications : disposer d’un règlement de travail tant pour les opérationnels que les administratifs, obtenir un statut administratif et pécuniaire pour le personnel administratif, résoudre la problématique des droits acquis pour le personnel et pourvoir au déficit de personnel en engageant des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.