Le ministre Lacroix travaille à supprimer la redevance TV

Le ministre wallon du Budget Christophe Lacroix prépare un projet de réforme fiscale qui permettrait de supprimer la redevance télé - 100 euros par an et par ménage - au 1er janvier 2019.

C’est ce que rapporte mercredi l'Echo.

La suppression de cette redevance télé est évoquée depuis 2008, sans effets jusqu'ici. Elle rapporte 100 millions d'euros à la Région wallonne.

Le projet de Christophe Lacroix vise à compenser le manque à gagner que représenterait la suppression de la redevance. Le ministre du Budget mise notamment sur les retombées de la Déclaration libératoire unique initiée par le fédéral. Le rapatriement de capitaux belges pourrait rapporter 50 millions d'euros par an à la Wallonie.

L'abandon de la redevance permettrait d'économiser 10 millions d'euros en frais de fonctionnement. Le solde - 40 millions - serait atteint via plusieurs mesures: une taxe sur l'automatisation (5 millions d'euros), une hausse des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques (5 à 8 millions d'euros), une révision des taxes de circulation et de mise en circulation pour les rendre plus "vertes" et une remise à plat du calcul des droits d'enregistrement pour l'achat d'une maison.

La neutralité de la réforme n'est pas acquise, souligne l'Echo, d'autant qu'il faudra aussi tenir compte des priorités du cdH. Une autre solution serait de réduire de moitié la redevance télé.