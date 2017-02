Rédaction en ligne

Au terme d’une bataille haletante avec Malik Slaiki et Jérémy Jean-Philippe, c’est finalement Bryan Bertiaux qui a été désigné Soulier d’or Mons-Borinage 2016 ! À 20 ans seulement, la perle de Pâturages devient le plus jeune des six lauréats du concours. Il succède ainsi à Axel Rombaut, Gilles Wuillot, Romain Nis, Anthony Wattiez et Jérémy Dauby.