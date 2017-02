Programme d'hiver 2017 de Ryanair: 5 nouvelles lignes depuis Charleroi, 14 depuis Bruxelles

Ryanair a lancé ce mardi son programme d’hiver 2017 pour Bruxelles avec 5 nouvelles lignes depuis Bruxelles Charleroi vers Eilat Ovda, Lisbonne, Naples, Plovdiv, Varna et Wroclaw (69 au total) et 14 lignes depuis Bruxelles Zaventem.

Ryanair continuera à relier Bruxelles aux principaux centres d'affaires avec des services à hautes fréquences et aux tarifs les plus bas, y compris Barcelone (4 vols quotidiens), Dublin (3 vols quotidiens), Milan (4 vols quotidiens) et Rome (4 vols quotidiens).

Le programme d’hiver 2017 de Ryanair pour Bruxelles comprend :

Bruxelles Charleroi:

· 6 nouvelles lignes : Eilat Ovda (2 vols hebdomadaires), Lisbonne (1 vol quotidien), Naples (3 vols hebdos),

Plovdiv (2 vols hebdos), Varna (2 vols hebdos) et Wroclaw (3 vols hebdos)

· Des vols supplémentaires vers : Agadir (3 vols hebdos), Alicante (6 vols hebdos), Fez (3 vols hebdos),

Malaga (5 vols hebdos), Marrakech (4 vols hebdos) et Venise Trévise (10 vols hebdos)

· 69 lignes au total

· 6m clients par an

· 4500 emplois « sur site » par an

Bruxelles Zaventem:

· 14 lignes au total, dont : Berlin (2 vols quotidiens), Dublin (2 vols quotidiens) et Madrid (2 vols quotidiens)

· 2,6 millions de clients par an

· 2000 emplois « sur site » par an