Charles Michel condamne la loi israélienne légalisant la colonisation

Hasard du calendrier, ce vote est intervenu lundi soir, au premier jour d’une visite du chef de gouvernement belge en Israël et dans les Territoires Palestiniens. «Nous condamnons politiquement cette infraction au droit international. Ce n’est certainement pas un pas dans la bonne direction, bien au contraire. A nos yeux, cette loi est un recul dans une relance du processus de paix», a déclaré M. Michel au cours d’une entrevue avec la presse belge. La Belgique attend maintenant de voir quelle sera la décision de la Cour suprême israélienne lorsqu’elle devra se pencher sur les recours contre le texte.

Le premier ministre belge s’est également entretenu avec son homologue palestinien, Rami Hamdallah, à Ramallah. Là encore, il a été question du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. La Belgique plaide en faveur d’un dialogue entre les deux protagonistes du conflit, un préalable à une reprise des négociations de paix.

Les bonnes relations entre la Belgique et les Israéliens d’une part et les Palestiniens d’autre part permettent au royaume d’entretenir un dialogue ouvert et franc avec les uns et les autres, a répété le chef du gouvernement. A son homologue palestinien, M. Michel a rappelé la nécessité de reconnaître Israël et son droit à la sécurité. Jeudi matin, il aura l’occasion d’en reparler avec le président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Bruxelles.