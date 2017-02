La météo de ce mardi: de la pluie et de faibles précipitations, parfois hivernales

La pluie sévira sur la plus grande partie du pays mardi en matinée, avant de laisser graduellement place à un temps généralement sec sur l’ouest de la Belgique au fil de l’après-midi et de la soirée, selon le dernier bulletin de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima atteindront 2 à 7 degrés, avec un vent faible à modéré de secteur sud, devenant modéré de nord-ouest à la mer. Quelques éclaircies pourraient survenir en soirée ou durant la nuit sur l’ouest du pays, le ciel restant en revanche nuageux voire couvert sur l’autre moitié du territoire, où de faibles précipitations, parfois hivernales, devraient se poursuivre. Les températures descendront alors entre 0 et +3 degrés.

Mercredi, le temps se fera plus frais que la veille, avec des maxima oscillant entre -1 degré dans les Hautes-Fagnes, autour de +2 degrés dans le centre du pays et jusque +3 degrés à la Côte. Le ciel sera généralement très nuageux, avec de faibles précipitations qui pourraient prendre la forme de neige ou de neige fondante, et un vent faible à modéré de secteur nord.

Il faudra attendre jeudi pour bénéficier d’un temps sec, selon les prévisions. Nuages et larges éclaircies alterneront dans les jours suivants, de vendredi à lundi, avec la possibilité de faibles précipitations et un mercure grimpant progressivement, de 0 degré environ dans le centre vendredi jusqu’à 4 ou 5 degrés lundi.