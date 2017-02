Perturbations sur la ligne Bruxelles-Namur: pas de retour à la normale lundi soir

La circulation était perturbée depuis 14h00 lundi en raison d’un problème à une caténaire. Les travaux de réparation se poursuivront lundi soir et la situation sera rétablie pour l’heure de pointe de mardi matin, précise Infrabel.

«Une branche d’arbre est tombée sur une caténaire au cours de travaux d’élagage effectués non loin de la gare de Groenendael», a détaillé Infrabel. Les dégâts sont importants et nécessitent plusieurs heures de travaux de réparation.

La circulation ne se fait plus que sur une voie entre Bruxelles et Ottignies. Le trafic en provenance de la capitale est privilégié, tandis que dans l’autre sens, une déviation via Louvain entraîne 15 minutes de parcours supplémentaires.

Des navettes de bus ont été mises à disposition entre les gares de Bruxelles-Luxembourg et Ottignies.