Un Montois récompensé aux Magritte avec son court-métrage d'animation «Pornography»

Une nouvelle catégorie décernée depuis l’an dernier seulement par l'Académie André Delvaux. Ce film aborde la question du sexe. « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pornographie sans jamais oser le demander ». C’est ainsi qu’Eric Ledune décrit son court-métrage. « C’est un prétexte pour s’interroger sur l’indécence et l’obscénité. Qu’est-ce que l’indécence et l’obscénité. Le film pose la question ».

Pour accoucher de ce projet, le Montois et son coscénariste ont réalisé une enquête via un questionnaire sur internet qui a récolté près de 200 réponses. Celles-ci ont servi de base pour l’écriture et la créativité du scénario. « Pourquoi est-il plus immoral de montrer des actes sexuels plutôt que des meurtres ? Qu'est-ce que la transgression ou l'indécence ? Est-il nécessaire de limiter la liberté d'expression ? » questionne Eric Ledune.

Toutes les réponses sont abordées dans les 24 minutes de Pornography. Le court-métrage peut être visionné en VOD vient le lien https://vimeo.com/ondemand/pornography.