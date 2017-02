Basket: Ronald Gobert revient sur le «Defraigne-gate»

Dans les faits, une réunion du comité de direction s’était tenue jeudi matin, et le cas du poste de coach pour les saisons à venir a été évoqué, parmi d’autres. « De là, chacun savait que j’accordais une interview à Sudpresse, et j’ai cru que Thierry (Wilquin) relaierait les contenus de la réunion matinale auprès d’Yves Defraigne ce même jour » nous a confié Ronald Gobert. « Nous nous sommes mal compris à ce niveau, et c’est pourquoi notre coach a découvert certains propos via le journal, alors que je pensais qu’il aurait été mis au courant la veille. Nous nous sommes mal compris, donc. Cela s’appelle une erreur de communication, et je l’assume ».

