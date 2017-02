Les Jeunes Socialistes bruxellois préviennent les pontes du PS: "Des réformes anticumul, ou le prochain tour sera sans nous"

Une quinzaine de militants des Jeunes Socialistes bruxellois dont le président, Yannick Piquet, ont adressé à leurs élus et chefs de file de parti à Bruxelles un « message simple et sans concessions », appelant une « réforme claire et sans ambiguïté qui concrétise la fin du cumul des mandats ». « Sans cette réforme, le prochain tour, ce sera sans nous », ont-ils prévenu dans une carte blanche.

« Ces dernières semaines, la colère et une tristesse profonde nous ont tous envahis. Nous avons vu nos valeurs trahies par quelques-uns, l’éthique élémentaire bafouée par un appât déshonorant du gain… Des doutes persistants ont affaibli notre engagement envers le Parti. Pourtant, notre conviction que la politique peut changer les choses, elle, est restée imperturbable. Nous sommes convaincus que nombre d’entre vous partagez ce sentiment », ont-ils notamment souligné.

Leur message en trois points aux instances du PS se décline comme suit : le code de déontologie et de bonne gouvernance doit être mis en œuvre au plus vite pour Bruxelles ; un débat démocratique doit être mené dans les sections du parti et en Fédération, non par voie de presse interposée, afin de dégager des réformes au sein même de nos structures ; il faut mettre au point « une réforme claire et sans ambiguïté » qui concrétise la fin du cumul des mandats. « Sans cette réforme, le prochain tour, ce sera sans nous », ont averti les signataires.