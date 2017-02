Stéphane Moreau et André Gilles suspendus de leurs mandats internes par le PS!

Les événements se bousculent ce lundi matin : une heure après l’annonce de la demande d’une commission d’enquête, par le PS, sans le moindre parlementaire lié au scandale, voici que le parti d’Elio Di Rupo indique que Stéphane Moreau et André Gilles sont suspendus de leurs mandats internes.

L’ex-bourgmestre de Ans et patron de Nethys, Stéphane Moreau, et le président de Publifin, André Gilles, ont été suspendus de leurs mandats internes au PS dans l’attente du résultat des travaux du conseil de déontologie et de la commission de vigilance nationale du parti, a annoncé lundi le bureau du PS.

«Le Bureau du PS confirme la saisine de son conseil de déontologie et de sa commission de vigilance nationale au sujet du dossier Publifin», a indiqué le parti sur twitter.

«Dans l’attente du résultat des travaux de ces instances, Stéphane Moreau et André Gilles sont suspendus de leurs mandats internes» au PS, a-t-on ajouté de même source.