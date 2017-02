D3 amateurs: les Francs Borains écrasent Onhaye (5-0) et reviennent à trois points de Rebecq

Le RFB n’a laissé aucune chance à Onhaye ce dimanche. Après un début de rencontre poussif, les Verts ont ouvert le score sur un penalty converti par Lai et ont ensuite déroulé. Les autres buts ont été inscrits par Mene, Kouamé, Mvulubundu et Ficarra.

Et de six victoires d’affilée pour le RFB ! L’incroyable série se poursuit puisque les hommes de Nicolas Huysman ont balayé Onhaye grâce à des buts de Lai, Kouamé, Mvulubundu, Ficarra et à une perle de Mene. Les Borains reviennent à trois longueurs de Rebecq, battu face à Quévy-Mons, mais le RWDM ne lâche toujours pas le moindre point et reste largement en tête.