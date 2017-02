L'horreur sur l'E42 à Heppignies: un homme de 52 ans tué. Voici ce qu'il s'est passé (vidéos)

Un malheureux accident impliquant un autocar transportant une équipe de basket et une voiture est survenu ce samedi après-midi, sur l’autoroute E42 à hauteur d’Heppignies. Une personne qui se trouvait à bord du véhicule, le passager, a été tuée. Les 13 basketteuses ont été accueillies dans une salle des fêtes de Fleurus en attendant de pouvoir repartir. Heureusement, aucune n’est blessée.

La collision s’est produite sur la E42, dans le sens Liège-Mons, pour une raison encore indéterminée. Il était alors 16h30.

La voiture, conduite par une dame et avec un homme de 52 ans pour passager, a fait une embardée et s’est retrouvée dans la trajectoire d’un autocar. Ce dernier n’a pas pu éviter la collision et a percuté le flanc droit de la voiture.

Suite au choc, la voiture a terminé sa course sur la troisième bande de circulation. Un accident particulièrement violent.

Malgré l’intervention des secours, le malheureux passager est décédé sur place. La conductrice a quant à elle été blessée et transportée en milieu hospitalier.

Pas de blessé pour l’autocar

L’autocar, qui transportait une équipe féminine de basket, a lui poursuivi sa route pour se stationner en sécurité sur l’aire de repos des Amoudries toute proche. Aux dernières nouvelles, aucun des 13 passagers n’a été blessé.

Les secours, dont les pompiers de Fleurus, se sont rendus sur les lieux et ont pris en charge les victimes. Les pompes funèbres Fontaine se sont également rendues sur place pour la personne décédée.

En collaboration avec la ville de Fleurus, une salle des fêtes a été ouverte afin d’accueillir l’équipe de basket en attendant qu’elle soit prise en charge par un autre car.

Selon le CIC Hainaut, deux bandes de circulation ont été fermées pendant un certain temps suite à cet accident mortel.

Des files se sont inévitablement formées.