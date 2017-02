Génial: Romelu Lukaku inscrit 4 buts ce samedi dans un match fou… et prend la tête du classement des buteurs de la Premier League! (vidéo)

Un but dès la première minute, le plus rapide de l’histoire dans ce stade, et un dernier à la 85ème, Romelu Lukaku a réalisé la rencontre parfaite ce samedi, à Goodison Park. Entre les deux, il avait inscrit deux nouvelles réalisations (30e, 83e).

Ce quadruplé permet au Belge de prendre la tête du classement des buteurs, avec 16 réalisations. Il passe ainsi devant Alexis Sánchez, Diego Costa, et Zlatan Ibrahimovic, rien que ça !

Dans le même temps, Simon Mignolet et Liverpool se sont inclinés à Hull (2-0). Et le gardien belge a été critiqué pour sa sortie, qui a occasionné le premier but.