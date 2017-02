Un road movie en Vespa de Mons à Moscou

M.PW.

Après le succès de son film « Le Job », le réalisateur Christophe Van Ingh et son équipe tournent à nouveau une création 100 % locale. « Gang of Vespa » se déroule à Binche, Péronnes, Ressaix, Saint-Symphorien, Mons… S’y ajoutent plusieurs prises de vues à Moscou et Saint-Petersbourg. Ce n’est pas tout : grâce à la création de L’ASBL Wall Citta, nos créatifs régionaux ambitionnent de mettre sur pied un festival du court-métrage à Binche.