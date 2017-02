Comités de secteur, rémunérations…: face aux députés, André Gilles n'a cessé de tourner autour du pot

Depuis plus de 40 jours, le scandale Publifin défraie la chronique. Ce vendredi, le député provincial liégeois, André Gilles, était le premier mandataire à être interrogé par les parlementaires wallons qui ont pour mission d’éclaircir le brouillard politico-financier. Après une présentation de l’actionnariat, Le mandataire a été assailli de questions… Et ce fut bien difficile d’avoir des réponses.

Il est 16h30 dans la salle cinq du Parlement wallon. Ce vendredi, à l’heure où les enfants rentrent de l’école, les bancs réservés au public et à la presse sont bondés. Après 12 minutes de flottement, le moment attendu par les députés qui siégeront durant plusieurs semaines dans la commission spéciale censée faire toute la transparence sur le scandale Publifin est arrivé. «André Gilles a accepté de venir à cette audition et doit être introduit, sauf erreur de ma part…», lance Pascal Baurain, le président de la commission.

Après quelques instants, la porte s’ouvre. André Gilles est là. L’homme qui a été décrit comme l’un des rouages principaux de la galaxie Publifin va pouvoir s’expliquer. Le Liégeois ne la ramène pas. Aujourd’hui, il n’est pas au perchoir du conseil provincial, et ça se voit. Costume un peu trop large, il reste assis et lit calmement le texte qu’on lui a préparé. Ses yeux restent scotchés dans ses notes. Et lorsque son regard les quitte, c’est pour chercher l’approbation du président ou des députés.

Un dossier à lire dans notre nouvelle édition digitale.

>Notre dossier Publifin