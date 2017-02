St-Symphorien: ils ne peuvent vendre leur terrain à bâtir à cause du projet de contournement du R5

Cl.W.

En mai 2016, le collège communal de la Ville de Mons déclarait que le projet de prolongement du R5 traversant notamment le bois d’Havré était définitivement abandonné. Fort bien. Sauf que pour le Service public de Wallonie, il est encore et toujours possible de continuer le R5 jusqu’à Saint-Symphorien. Par conséquent, la même administration a déclaré à M. et M me Deham, propriétaires d’un terrain à Saint-Symphorien, qu’elle émettra un avis défavorable sur toute demande de permis d’urbanisme...