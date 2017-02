Météo: week-end pluvieux avant le retour du froid et de la neige, la semaine prochaine

Le temps restera le plus souvent sec avec quelques éclaircies vendredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, des nuages feront leur apparition depuis la frontière française. Les maxima seront compris entre 5 et 11 degrés. La pluie devrait faire son retour ce week-end et les températures devraient devenir plus froides en début de semaine prochaine.

Samedi, le ciel sera d’abord voilé et, en fin de matinée, une zone de pluies modérées gagnera le pays par la France. Elle pourrait tomber sous forme de neige fondante en Haute Belgique. Les précipitations concerneront toutes les régions jusqu’en soirée comprise, selon l’IRM qui prévoit des maxima compris entre 2 degrés sur le relief et 6 ou 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Dimanche, le temps restera très nuageux. Une nouvelle zone de pluie pourrait atteindre le pays. Les températures varieront entre 2 à 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 6 à 8 degrés partout ailleurs.

Le début de la semaine prochaine marque le retour de températures plus fraiches. Lundi, le temps devrait être sec, mais le mercure ne dépassera plus 5 ou 6 degrés. Mardi, une nouvelle zone de pluie atteindra le pays.

La neige pourrait également faire son retour durant la semaine prochaine. La nuit de mardi à mercredi et mercredi, la pluie se transformera progressivement en averses hivernales avec de la neige fondante et de la neige, tout d’abord en Ardenne, puis dans le centre et l’ouest du pays. Les maxima oscilleront entre -1 et +3 degrés.