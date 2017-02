La famille Abdeslam relogée à Molenbeek: voici pourquoi...

Rédaction en ligne

La famille Abdeslam n’habite plus au numéro 30 de la place Communale. La famille des deux terroristes Salah et Brahim a été relogée par la commune de Molenbeek dans un autre logement communal. Les Abdeslam remplissaient à nouveau les conditions pour obtenir un renouvellement du bail et une proposition de mutation dans un appartement adapté à la nouvelle composition de ménage.