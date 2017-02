Basket: Yves Defraigne quittera Mons-Hainaut en fin de saison

Ce n’est pas le départ du Croate Ante Delas, qui a rompu son contrat pour rejoindre la D2 italienne, qui va égayer une nouvelle saison décevante de Mons-Hainaut, attendu ce vendredi soir à Charleroi. Mais plus question de chercher des excuses. Le président Ronald Gobert, qui s’investit bénévolement depuis six ans et dont le groupe est un partenaire essentiel du club, analyse la situation sans concession. L’échec sportif est patent et le renouveau passera par un changement, de coach et de mentalité.

