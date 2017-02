L'édition 2017 du Grand Prix Samyn, dans le Borinage, n'est toujours pas assuré: "Nous voulons des garanties"

L’ASBL organisatrice du Grand Prix cycliste Samyn est toujours dans la tourmente. Au moins 100.000 euros ont été détournés par la trésorière de l’association. Problème: la course cycliste est censée avoir lieu le 1 er mars prochain, soit dans un mois... Le temps va certainement manquer pour organiser le prix 2017 dans des conditions sereines. Il faut trouver des fonds.

Ce jeudi matin, une réunion avait lieu avec les communes de Quaregnon (ville départ) et de Dour (ville d’arrivée). Concrètement, les deux communes qui accordent 20.000 euros de subventions chacune veulent des garanties. « Avec l’accord de la tutelle, nous souhaitons faire passer une modification budgétaire lors du conseil communal du 23 février », explique le bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lepine. »Concrètement, l’idée est que notre apport ne soit plus des subsides mais bien une participation au fonctionnement du grand prix. Cela nous permettrait de rester maître du jeu et nous aurions toujours un droit de regard. Au lieu de verser la somme de 20.000 euros à l’ASBL, nous souhaitons payer les factures qui nous seraient alors directement adressées. »

Et d’ajouter : « Nous avons une volonté commune de maintenir l’événement, c’est le premier événement cycliste de l’année chez nous, mais nous voulons des garanties, nous ne pouvons pas nous mettre en danger. » Et d’ajouter que si ces garanties ne sont pas obtenues, Quaregnon n’engagera pas les 20.000 euros accordés habituellement.

> Toutes nos informations sur le Grand Prix Samyn dans notre nouvelle édition digitale La Province.