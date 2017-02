Saint-Ghislain: une ASBL pour «assumer l'identitébelgo-arabe»

A.U.

Les travaux s’achèvent et une nouvelle ASBL va s’installer à Baudour : « Sport et Culture ». Les créateurs ne s’en cachent pas, ils sont musulmans, mais là n’est pas le thème de leur ASBL. Ils comptent créer un espace de rencontre, d’activités et de discussion. Pour faire « tomber les barrières », à travers le sport et la culture.