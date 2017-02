L'Hygéa dévoile son plan pour les trois prochaines années: rénovations, renforcement de la sécurité, nouveaux projets...

E.G. et C.T.

Ne dites plus éboueur, mais « agent de la propreté ». C’est en tout cas le souhait du directeur général d’Hygéa Jacques De Moortel, pour qui la plupart des collaborateurs exercent un métier pénible et à risques. « Le temps où ces hommes que l’on appelait « éboueurs » collectaient simplement des poubelles est révolu...», a commenté Jacques De Moortel au moment de dévoiler le nouveau plan stratégique de l’intercommunale de gestion environnementale de 24 communes réparties sur le territoire de la région de Mons-Borinage et du Centre.

Dévoilé ce jeudi, le plan couvrira les trois prochaines années. En termes de collectes sélectives, l’un des axes majeurs choisis, Hygéa a annoncé la poursuite du projet test nommé « P+MC ». Depuis le 1 er janvier 2016, Frameries fait partie des trois communes concernées par le nouveau sac mauve. Concrètement, celui-ci permet aux habitants d’ajouter, aux traditionnels PMC, les emballages en plastique rigide (barquettes, raviers et pots) et ceux en plastique souple (films, sacs et sachets).

Autre projet qui sera poursuivi ces trois prochaines années, celui de « recyclerie » mené en collaboration avec le CPAS de Mons et l’ASBL Droits et Devoir. Depuis deux ans, l’intercommunale a développé un dispositif de gestion de biens réutilisables (dans des domaines comme ceux de la menuiserie ou de l’électricité ) en partenariat avec des entreprises d’économie sociale. Dans ce cadre, un nouveau bâtiment de 500 m 2 sera érigé en 2017 à Cuesmes.

L’informatisation des bulles à verre, permettant de ne les vider qu’une fois remplies, partie des autres objectifs 2017-2019.

Découvrez tous les détails de notre info dont un point sur l’écopôle et des chiffres dans notre nouvelle édition digitale de La Province