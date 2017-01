Hensies: Amir en concert dans le salon de Véronique!

A.U.

Véronique, 47 ans, est fan du chanteur français Amir. Grâce à un concours de Radio Contact, elle a pu réaliser l’un de ses rêves. L’interprète de « J’ai cherché » et « On dirait » est venu donner un concert... Dans son salon ! L’occasion pour la Hensitoise et ses proches de rencontrer la star montante en vrai et de discuter quelques instants.