Procès de Mireille De Lauw: "Je voulais qu'il s'étouffe tout seul"

«Je voulais lui coller du ’scotch’ sur la bouche mais il s’est réveillé. Je voulais qu’il s’étouffe tout seul après lui avoir mis le «scotch"», explique l’accusée dans la reconstitution vidéo-filmée.

«Après, j’ai pensé à mettre un sac en plastique sur sa tête mais je n’y arrivais pas. J’avais tellement peur qu’il se réveille encore», dit-elle dans la séquence.

«Ensuite, je suis allée chercher la corde et je l’ai mise autour de ses pieds puis de ses mains. Je suis ressortie et j’ai fumé une cigarette. Après, je suis à nouveau entrée dans la chambre et j’ai mis le drap sur sa tête puis l’ai coincé en-dessous de son dos pour le faire tenir», commente-t-elle.

Mireille De Lauw, une Jettoise de 48 ans, doit répondre de meurtre avec préméditation sur son mari, Agim Recica, qui était âgé de 57 ans, le 24 août 2013, dans leur appartement situé avenue Guillaume De Greef à Jette. L’homme était décédé des suites de plusieurs coups de couteau.

Lors de l’autopsie, les experts légistes avaient aussi constaté la présence de Lorazepam et de Tramadol dans le sang de la victime.

Deux jours après les faits, Mireille De Lauw avait été inculpée d’assassinat. Elle avait bénéficié d’une libération par ordonnance de mainlevée du juge d’instruction trois mois après, compte tenu notamment du fait qu’elle ne représentait aucun danger pour la société.

Selon l’enquête, le 24 août 2013, l’accusée avait fait prendre des somnifères à son mari, à son insu, dans leur chambre. Puis elle l’avait frappé avec une matraque et tenté de l’étouffer. Enfin, elle lui avait donné une dizaine de coups de couteau, tandis qu’il était toujours sous l’effet des substances médicamenteuses.

Trois des quatre enfants du couple étaient présents dans l’appartement mais n’avaient rien remarqué, la scène s’étant déroulée complètement à huis-clos, dans une chambre à coucher.

Selon des rapports de police, la victime, Agim Recica, avait été admise à l’hôpital quelques jours avant les faits pour une fracture des os de la main après avoir frappé son épouse.

Il l’avait ensuite menacée de représailles, voire de mort, selon l’accusée.

Celle-ci avait également raconté qu’elle avait été battue par son mari durant leurs vingt-cinq années de mariage.