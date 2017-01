Détournement au home d'Havré: le MR réclame un audit global sur le fonctionnement de l'administration

Suite à l’annonce du détournement de 30.000 euros au sein de la maison de repos « Résidence du Bois d’Havré », le MR montois réclame la mise sur pied d'un audit global sur le fonctionnement de l'administration en vue d'améliorer les conditions de travail et le contrôle des agents

Un employé du home d’Havré mis en cause dans une affaire de détournement.

Par voie de communiqué, le MR de Mons réagit à l’affaire qui secoue la maison de repos « Résidence du Bois d’Havré ». Pour rappel, un employé administratif a détourné pas moins de 30.000 euros. Le CPAS a porté plainte au pénal.

« Nous apprenons avec stupéfaction que 30.000 euros ont été détournés au CPAS de Mons, plus précisément au sein de la MRS d'Havré. Les faits permettent de penser qu'un agent qui pouvait manipuler de l'argent en liquide a agi sans aucun contrôle et ce, depuis de nombreux mois. Comment a-t-il pu manipuler de tels montants sans aucun contrôle ?

Après l'affaire des papiers octroyés contre rétribution au service "étrangers" de la Ville de Mons, c'est une nouvelle affaire qui illustre le manque de contrôle et d'organisation des services qui est mise au jour. La présidence du CPAS et le collège de la Ville de Mons ne pourront plus indiquer qu'ils ne connaissaient pas les risques puisque les similitudes avec l'affaire de septembre dernier sont nombreuses.

A l'époque, nous avions demandé des mécanismes de contrôle accrus ainsi qu'un audit sur le fonctionnement global des services en matière de contrôle et d'audit interne. Nos demandes n'ont pas été suivies. Nous en constatons le résultat aujourd'hui.

C'est pourquoi, nous réclamons l'organisation d'un conseil communal dans les 10 jours afin de décider la mise sur pied d'un audit global sur le fonctionnement de l'administration qui sera suivi de décisions politiques en vue d'améliorer les conditions de travail et le contrôle des agents, particulièrement ceux qui sont en charge de questions sensibles.

Pour conclure, nous tenons à souligner l'excellent travail réalisé par l'immense majorité des agents de la Ville de Mons et nous pensons que leur rendre justice est justement de prendre les décisions qui permettront de garantir une organisation sans faille au service des citoyens ».