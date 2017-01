Un jeune homme décède dans un accident à Braine-le-Comte ce vendredi matin: il est tombé à vélo, une voiture n'a pu l'éviter

Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie vendredi matin au chemin de Feluy, à la limite de Braine-le-Comte et Ecaussinnes. La victime, un Ecaussinnois, est tombée de son vélo alors qu’il se dirigeait vers Braine. Une voiture qui tournait vers Ecaussinnes n’a pas pu l’éviter.

L’accident est survenu chemin de Feluy, au carrefour avec la rue des Dames, à la limite entre Ecaussinnes et Braine-le-Comte.

Les faits se sont déroulés au carrefour entre le chemin de Feluy et le chemin des Dames, un endroit où, suite aux déviations mises en place pour l’instant, la circulation est dense et ou les véhicules roulent donc presque au pas. Il semble que le jeune homme soit tombé de son vélo. Il a alors été écrasé par une voiture venant du Chemin des Dames, depuis le bois, et qui tournait vers Ecaussinnes.

Les circonstances de l’accident semblent claires et la voiture ne roulait apparemment pas trop vite : le parquet n’est d’ailleurs pas descendu sur les lieux.