Mons-Borinage: le syndicat s'adresse au C.A. de Toit & Moi

Le conseil d’administration de Toit & Moi s’est réuni ce vendredi matin. On sait que la société de logement social de Mons-Borinage est menacée de mise sous tutelle par le directeur de la SWL (société wallonne du logement). Les délégués et le permanent du STECa se sont adressés aux administrateurs à l’entame de la réunion.

Patrick Salvi, le permanent SETCa, a déjà exprimé en diverses occasions l’agacement que lui inspire « l’acharnement » de la SWL contre Toit & Moi. Si les sévères recommandations d’Alain Rosenoer (directeur de la SWL) devaient être mises en oeuvre, les manettes de Toit & Moi seraient confiées à un commissaire spécial. « On a déjà connu ça avec Raphaël Pollet et on a vu les dégâts ! » rappelle le syndicaliste.

Ce vendredi matin, il a accompagné ses délégués à l’ouverture du conseil d’administration.

Les représentants syndicaux avaient demandé à rencontrer le ministre Furlan, et demandent maintenant à rencontrer son successeur, pour plaider la cause de Toit & Moi, « une entreprise qui maintenant est sur les rails, elle fonctionne ! » souligne Patrick Salvi.