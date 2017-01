Boussu: ils volent la voiture du voisin et percutent 5 autres véhicules dans leur course

Il était environ 1h du matin, quand un homme frappe à la porte de son voisin, demandant pour lui emprunter du sucre. Le voisin, un peu décontenancé, le laisse dans l’encadrement de la porte et va chercher le sucre dans la cuisine. Sur ce temps-là, l’homme qui a sonné à la porte en profite pour saisir les clés de voiture de son voisin. A son retour, la victime se rend directement compte de la supercherie et décide de suivre l’individu. Son instinct s’avère juste, il aperçoit l’homme monter à bord de sa propre voiture, une Kia Sportage, et quitter les lieux avec un deuxième individu. La victime appelle alors la police. Le conducteur-voleur percute cinq autres véhicules dans sa fuite, ce qui permet aux policiers de le suivre à la trace. C’est finalement grâce aux appels des riverains et aux caméras de surveillance des différentes rues empruntées que les policiers parviennent à localiser le véhicule en fuite, arrivé à Quaregnon. La Kia est localisée près du Tennis Club Cheminots. Les policiers aperçoivent deux individus en train de s’échapper, l’un vers des broussailles, l’autre vers un terrain de football.

Après une fouille minutieuse des broussailles, les policiers finissent par trouver un individu endormi et couvert de ronces. Complètement ivre, il n’a pu expliquer sa présence sur les lieux. Il devient alors physiquement et verbalement violent envers les forces de l’ordre qui l’ont menotté et ramené vers le complexe sportif.

Il a été ramené au poste de police où son identité a pu être confirmée. Le deuxième individu, celui qui avait demandé du sucre, a également été identifié, mais il n’a pas encore été interpellé.

Grâce à leur enquête, les policiers ont pu conclure à une soirée arrosée qui aurait donné des idées de vols aux deux individus. Celui qui a été interpellé dans les buissons est un homme de 32 ans domicilié à Ciney. Le voisin, toujours recherché, est quant à lui âgé de 29 ans.