Coralie Gossiaux avait torturé et tué Noam, 11 mois, à Brûly-de-Pesche: elle bénéficiera d'un congé pénitentiaire

Un congé pénitentiaire à raison d’un cycle de deux jours a été accordé par le tribunal de l’application des peines (TAP) mercredi à Coralie Gossiaux, a confirmé son avocat Me Fabian Lauvaux. La jeune femme de 27 ans avait été condamnée le 25 mars 2011 par la cour d’assises de Namur à vingt ans de réclusion pour le meurtre de Noam (onze mois), le fils de son compagnon, le 7 octobre 2008 à Brûly-de-Pesche (Couvin).

La jeune femme et son avocat avaient sollicité une demande de libération conditionnelle sous bracelet électronique, mais n’ont pour l’instant obtenu qu’un cycle de deux jours de congé pénitentiaire jusqu’au prochain passage devant le TAP en avril. «Un cycle représente trois périodes de deux jours comprenant la nuitée», a précisé son avocat. «Elle pourra donc bénéficier d’un premier congé dans les prochains jours», a-t-il ajouté.

Pour justifier sa demande de libération conditionnelle, elle avait fait part de son souhait d’entreprendre une formation professionnelle qualifiante.

Tortures

Coralie Gossiaux avait été reconnue coupable de meurtre et de tortures sur Noam. Avant que l’enfant ne décède, elle lui avait fait subir plusieurs sévices: coups, gifles, secousses, eau chaude et huile bouillante sur le visage. Elle avait également été reconnue coupable de lui avoir infligé des coups et blessures volontaires à plusieurs reprises en 2008.

Une demande de libération conditionnelle peut être introduite au tiers de la peine. Celle-ci se fait notamment sur la base de la détention préventive et des années d’emprisonnement déjà effectuées. Coralie Gossiaux avait été placée en détention préventive juste après les faits, le 8 octobre 2008, puis condamnée en 2011 à vingt ans de prison.