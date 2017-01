Igretec: le bourgmestre d'Anderlues Philippe Tison, présent à 3 réunions sur 12, gagne 1.888€/mois

Depuis le début de l’affaire Publifin, les intercommunales se trouvent dans l’œil du cyclone et chaque jour apporte son lot de révélations. Dans ce contexte et de source sûre, Philippe Tison (PS) a été absent à neuf comités de gestion d’Igretec sur douze en 2016. En 2015, ce ratio est de huit sur douze. Et de sept sur douze en 2014. Le tout alors qu’il en est vice-président avec un salaire de 1.888,67 euros brut par mois. Explications…

À Igretec, on retrouve un président, à savoir Philippe Van Cauwenberghe. Il est assisté par trois vice-présidents : Jean-Marc Poullain, Philippe Knaepen et Philippe Tison. C’est ce dernier qui se retrouve sous les feux des projecteurs à l’heure actuelle. Dans sa fonction, il touche 1.888,67 euros brut par mois. Une fois le précompte professionnel enlevé, il gagne 1.182 euros net. Même si la fonction est plus large que cela, il siège dans ce cadre au sein du conseil d’administration, d’une commission permanente de secteur ainsi que de la commission de rémunération. Mais aussi du comité de gestion ! Ce dernier représente un organe importantissime : il gère par exemple la préparation et l’exécution des décisions du CA, il s’occupe de la gestion du personnel conformément à la loi, il prend des décisions relatives au marché public…

