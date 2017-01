Habran, le papy-braqueur, est définitivement libre: "La prison, ce n'est pas non plus le bagne"

Marcel Habran était le dernier à purger une peine dans le cadre de l’attaque de la Brink’s à Waremme. Mais cela fait un an qu’il a quitté la prison de Nivelles. Un an qu’il vit comme Monsieur Tout-le-Monde ou presque. Nous l’avons contacté. Détendu, l’homme se veut le plus discret possible. Il a cependant accepté de répondre à nos questions. Confidences du papy-braqueur le plus connu du pays.

Marcel Habran, vous êtes libre depuis un an. Que faites-vous de vos journées ?

« Libre depuis un an, c’est beaucoup dire… J’étais chez moi mais sous bracelet électronique pendant 9 mois. C’est tout de même contraignant. »

Vous êtes quand même mieux à la maison ?

« Oui mais j’ai une épouse gravement malade dont je m’occupe. Je gère aussi l’intendance à la maison : les courses, la préparation des repas, etc. »

Que retirez-vous de vos années de prison ?

« La prison, c’est ce qu’on en fait ! Pour ceux qui ont de la famille et un peu des sous pour la cantine, la prison ce n’est pas non plus le bagne. L’instruction y est difficile et pourtant elle est indispensable. La prison devrait investir plus et mieux dans l’enseignement et la formation afin d’éviter à certains de sombrer définitivement. La prison est une tour de Babel dans laquelle j’étais content lorsque je pouvais échanger sur des sujets sérieux avec une ou parfois deux personnes. Je l’avoue, mon vocabulaire a perdu de sa richesse lors de ces années à l’ombre. »

